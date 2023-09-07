Общество 07 сентября 2023, 12:09 Глава ЦИК назвала вернувшихся из зоны СВО избирателей особой категорией Памфилова: вернувшиеся с фронта избиратели проливали кровь за качество правления РИА «Новости»

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Вернувшиеся из зоны СВО избиратели — это особая категория. Такое заявление сделала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Они кровь проливали за качество правления», — подчеркнула она.

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Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в ходе Единого дня голосования впервые будут выбирать депутатов в свои законодательные собрания по российскому избирательному законодательству. Для них введут несколько изменений, например, утвердят список документов, кроме паспорта, по которым можно получить бюллетени.

Ранее Памфилова рассказала, что СБУ начала давить на избирком в новых регионах России. Членам комиссии рассылают сообщения, в которых угрожают убийством. Как добавила председатель Центризбиркома, на систему дистанционного голосования тоже усилились атаки. Находящиеся за рубежом граждане РФ не смогут голосовать через ДЭГ.