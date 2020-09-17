Глава центра мусульман Калининградской области извинился за помывших обувь в источнике дагестанцев

Глава духовно-культурного центра мусульман Калининградской области Ахмеджан Кадимагомедов извинился за поступок молодых людей, которые помыли обувь в святом источнике в калининградском храме. Он уточнил, что на резонансном видео были не чеченцы, а уроженцы Дагестана.

«Мы приносим свои извинения, чтобы впредь такого не совершилось», — заявил Кадимагомедов в своем видеообращении. Духовный лидер калининградских мусульман добавил, что обувь в святом источнике помыли военнослужащие, уроженцы Дагестана.

К извинениям присоединился председатель Совета национально-культурных сообществ Калининградской области Шукурбек Мирхаджанов. По его словам, военные совершили недостойный поступок из-за невежества и необразованности.

Ранее в Сети разошелся ролик, на котором несколько молодых людей моют обувь в «Живоносном источнике» в часовне в честь иконы Божьей матери в центре Калининграда. Видео вызвало широкий общественный резонанс. Позже один из героев ролика записал видеообращение с извинениями.