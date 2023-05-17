Общество 17 мая 2023, 11:44 Глава центра «Вектор» потерял свой пост Роспотребнадзор: главу центра «Вектор» Максютова уволили из-за нарушения закона РИА «Новости»

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Генеральный директор Государственного научного центра (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов потерял свой пост. Причинами для увольнения стали конфликт интересов и нарушение закона о противодействии коррупции. Об этом заявили представители Роспотребнадзора, сообщил ТАСС.

«Основанием прекращения трудовых отношений с директором ГНЦ вирусологии и биотехнологии „Вектор“ Ринатом Максютовым стало нарушение закона „О противодействии коррупции“ и выявленный конфликт интересов», — уточнили в ведомстве.

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По данным ресурса NGS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова уже подписала указ о расторжении договора со Ринатом Максютовым. Документ вступил в действие с 18 мая. Издание уточнило, что действия главы «Вектора» привели к утрате доверия.

Максютов является доктором биологических наук, окончил Новосибирский государственный университет. Известно, что он работал в ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора с 2003 года.