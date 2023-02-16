Общество 16 февраля 2023, 11:41 Глава ЦБ предупредила о росте кибератак на финансовую систему России Набиуллина: число кибератак в России растет, перелома в борьбе с ними нет РИА «Новости»

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Борьба с кибератаками на финансовую систему России продолжается, пока перелома не произошло, заявил глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее мнению, количество таких преступлений продолжит расти, сообщил ТАСС.

«Результат есть, не идеально. Удалось достичь не взрывного роста, хотя такой риск был», — подчеркнула глава регулятора.

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По ее словам, статистика говорит, что количество кибератак растет, и эта тенденция будет продолжаться. Увеличивается и объем ущерба, но не такими темпами, как число преступлений.

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«Если посмотреть удельный вес мошеннических атак к безналичному товарообороту, то он снизился», — уточнила Набиуллина.

По оценке главы ЦБ РФ, сейчас продолжает доминировать технология социальной инженерии. Но мошенники используют и другие методы.

«На мой взгляд, перелома не произошло, <…> это иллюзия, что перелом произойдет. Мы должны его добиться», — заключила Набиуллина