Глава ЦБ оценила вероятность наступления экономического кризиса

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина оценила риски мирового финансового кризиса. Она считает, что они очень низкие.

Эльвира Набиуллиуна рассказала в беседе с РБК о проекте Банка России об «Основных направлениях денежно-кредитной политики». В нем описан сценарий мирового кризиса в 2023 году. Глава ЦБ ответила, что они должны рассматривать все варианты развития событий, один из них — мировой кризис.

Сценарий про 2023 год, по словам Набиуллиной, условный. Он нужен, чтобы показать на трехлетнем прогнозе, какие могут быть последствия, если этот сценарий станет реальным.

Она также отметила, что кризис из-за пандемии нельзя считать предпосылкой к мировому. Набиуллина считает, что он стоит особняком и не связан с экономическим циклом.

Глава ЦБ подчеркнула, что в условиях мягкой денежно-кредитной политики существует вероятность появления экономических пузырей.

«И поэтому сочли уместным показать, как может разворачиваться уже циклический глобальный кризис, и какой будет реакция Центрального банка на него», — пояснила она.