Глава «Трезвой России» призвал сократить продажу алкоголя на праздники

Член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил о необходимости сократить продажу алкоголя в праздничные дни по примеру Тувы, сообщил «ПолитЭксперт».

Власти столицы Тувы запретили продажу спиртных напитков в период майских праздников. Хамзаев назвал такие действия верным решением. Он отметил, что выходные дни предполагают культурную часть. Люди выезжают на природу, дачи, устраивают застолья.

По словам Хамзаева, идея введения таких ограничительных мер в нашей стране давно входит в планы «Трезвой России». Речь идет о сокращении продажи алкогольной продукции, времени реализации и территорий распространения.

«Мы об этом будем говорить, чтобы россияне минимизировали процесс потребления, а государство более качественно регулировало процесс продажи алкоголя», — уточнил Хамзаев.