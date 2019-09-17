Глава «Трезвой России» обвинил в мошенничестве небольшие бары в жилых домах

Несмотря на запрет продажи алкоголя после 23:00, во многих небольших барах можно приобрести спиртное в ночное время. Предприниматели обходят закон с помощью махинации с лицензией общепита. Об этом «360» рассказал глава «Трезвой России» Султан Хамзаев.

«Появилась лазейка по продаже алкоголя в ночное время, и отдельные недобросовестные предприниматели этим воспользовались», — сказал Хамзаев.

Он пояснил, что около 80% небольших баров имеют лицензию общепита и продают спиртное на вынос. Такая схема реализации товара является мошеннической.

«Ъ»: маленькие бары в жилых домах предложили запретить Подробнее

«Мы выступаем против вот таких квази-общепитов, которые якобы общепиты, но не имеют ни одного столика или зоны обслуживания граждан. Просто окошко — пришел, купил и ушел», — заявил руководитель организации, добавив, что против полноценных ресторанов в домах никто не имеет ничего против.

Хамзаев отметил, что сейчас депутаты предложили запретить продажу алкоголя в небольших барах, которые находятся в жилых домах. Как показал опрос, большинство граждан в 70 регионах России против подобных пивнушек.

«У нас 95% опрошенных категорически против такого явления, как пивнушки в жилых домах. Ни для кого не секрет, что это вызывает только раздражение, усугубление ситуации и так далее. Есть в отдельных регионах, когда в многоквартирных жилых домах по девять пивнушек — это вакханалия», — сказал Хамзаев.

Глава «Трезвой России» добавил, что сейчас региональные власти не имеют права вводить свои ограничения на продажу спиртных напитков, поэтому нужна система регулирования.

«Трезвая Россия» считает, что бары должны иметь не менее 50 квадратных метров для обслуживания покупателей, а регионам необходимо предоставить полномочия для регулирования вопроса по запросу граждан.

Хамзаев также заметил, что после появления инициативы обязательно появятся организации, которые назовут закрытие заведений ударом по бизнесу. Но следует понимать, что только жильцы многоквартирных домов вправе решать, что может находится у них в здании.

«За счет здоровья наших граждан поддержать такой бизнес? Тогда вопрос, зачем нам такой бизнес вообще нужен», — заключил он.

Депутаты «Единой России» подготовили законопроект о запрете продажи алкоголя в маленьких кафе и барах, которые находятся в жилых домах. Инициативу уже поддержало правительство России.