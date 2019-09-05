Закон о повышении возраста, с которого можно будет покупать спиртное в России, уже разработан. Руководитель Федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил «360», что решение о создании этого закона — это качественный рост и прогресс.

«Три дополнительных года трезвости для нашей молодежи — это как социальный бронежилет. Мы должны защитить детей от этого пагубного влияния. Мы понимаем, что это не панацея и она все проблемы не решит. Но нужно говорить, что с точки зрения воспитания государство не берет самоотвод», — сказал Хамзаев.

Закон о продаже алкоголя примут до конца 2019 — Скворцова Подробнее

Собеседник подчеркнул, что в молодежном секторе алкоголь является катализатором многих социальных бед: криминал, ДТП, травматизм, бытовые конфликты. Увеличение возраста, с которого можно будет покупать алкоголь до 21 года, даст положительные изменения.

Хамзаев также уточнил, что эта инициатива является одной из самых поддерживаемых населением России.

«Более 75% граждан поддерживают увеличение возраста продажи алкоголя. Поддержка Минздрава и работа ведомства в этом направлении заслуживает только уважения. Мы будем дальше поддерживать и продвигать правильные социальные изменения, направленные на защиту здоровья наших граждан от алкоголя и его последствий», — отметил глава «Трезвой России».

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что закон о продаже алкоголя планируется принять до конца 2019 года. Она сообщила, что соответствующий документ уже разработан, и выразила надежду, что его в ближайшее время рассмотрят и примут.