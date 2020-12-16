Глава «Трезвой России» назвал вытрезвители необходимой мерой

В России в 2021 году снова могут появиться вытрезвители. Руководитель проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев в беседе с «360» назвал их социально необходимой мерой.

Основной сутью и важностью данной инициативы является снятие определенной социальной напряженности. Хамзаев подчеркнул, что в больницах вместе с пациентами не должны лежать те, кто просто перебрал спиртного.

«Болен — в больницу. Пьян — в вытрезвитель. <…> Вытрезвители это социально необходимая мера, которую сегодня нужно реанимировать», — заявил глава «Трезвой России».

Он добавил, что речь идет не про советский опыт, а про «нормальную успешную международную практику.

«Своего рода социальные транзитные центры, которые призваны помочь гражданам выйти из тяжелой ситуации — запоя в том числе», — пояснил общественник.

Нахождение в подобных центрах, заметил Хамзаев, должен оплачивать тот, кого забирают с улиц «в стельку».

Законопроект о возвращении системы вытрезвителей в Госдуме планируют принять до новогодних каникул во втором и третьем чтении.