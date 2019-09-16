Глава топливного союза России назвал плюсы и минусы подорожания нефти

Президент Независимого топливного союза России (НТС) Павел Баженов во время беседы с «360» заявил, что говорить о какой-то выгоде для России в связи с ситуацией с ценами на нефть пока преждевременно.

«Для производителей, которые торгуют нефтью, безусловно выгодно. И в целом для бюджета страны безусловно выгодно — чем дороже нефть, тем больше доходов получают нефтяные компании, которые являются системообразующими для бюджета. Что касается внутреннего рынка, то здесь все с точностью до наоборот», — заявил Баженов.

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Собеседник добавил, что если на внутреннем рынке цена на нефть удерживается на уровне инфляции, то оптовые цены пойдут вверх. Пока нынешнюю ситуацию демпфер покрывает и ситуация внутри страны остается стабильной.

Баженов подчеркнул, что если нефть будет стоить 80 долларов за баррель, то демпфер просто перестанет работать.

Утром 16 сентября стало известно, что мировые цены на нефть поднялись на 10% из-за атак беспилотников на территорию нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

На фоне подорожания нефти рубль укрепился по отношению к американской валюте и евро.