Глава томского депздрава лишился должности из-за фото из морга

«Комиссия даст свою оценку, но за организационный бардак на таком важном объекте, за отсутствие надлежащего контроля я принимаю решение уже сейчас: освободить от занимаемой должности начальника департамента здравоохранения Томской области Александра Холопова», — приводит пресс-служба слова губернатора.

Глава Томской области распорядился установить в медучреждении жесткий пропускной режим и оборудовать его системами видеонаблюдения, дабы не допустить того, чтобы посторонние люди оказывались в таких местах. Отмечается, что никому не позволено глумиться над умершими и выкладывать фото из морга в интернет.