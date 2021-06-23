Глава Тобольска пришел на возложение цветов в День памяти и скорби в велосипедном костюме

Глава Тобольска Максим Афанасьев пришел на возложение цветов в День памяти и скорби в лосинах и шлеме. В администрации заявили, что его одежда была неслучайной.

В Тобольске 22 июня проходил вело-мото-автопробег «Сибиряки: дорогами побед», а возложение цветов было в рамках этой акции.

«В этом году Максим Викторович присоединился к этому мероприятию как участник. Это происходило в экипировке, потому что это смысловое наполнение мероприятия. Там было еще где-то полсотни велосипедистов в такой же форме. Это не было случайностью, несогласованностью в графике, это мероприятие спортивное смысловое, направленное на сохранение памяти», — рассказали «Подъему» в администрации города.

На мероприятие пришли представители общественности, которые решили поддержать акцию, в гражданской одежде, потому что они не участвовали в пробеге.

В Instagram глава Тобольска дал понять, что возложение цветов происходило в рамках Дня памяти и скорби.