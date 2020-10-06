Глава Тюменской облдумы провел с депутатами совещание
Председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов провел с депутатами регионального парламента совещание, которое было посвящено планам на октябрь. Об этом сообщил портал Infox.
Корепанов напомнил, что введение режима повышенной готовности в области из-за распространения коронавируса внесло в деятельность органов власти серьезные коррективы.
«Заседания регионального парламента, заседания комитетов и постоянной комиссии, а также все рабочие совещания проходят с соблюдением всех требований эпидбезопасности», — подчеркнул он.
По его словам, этажи, залы и кабинеты областной Думы постоянно дезинфицируются, в учреждении соблюдаются масочный режим и социальная дистанция. У всех, кто входит в здание регионального парламента, измеряют температуру.
«Сегодня очень важно сдержать распространение COVID-19 в нашем регионе», — добавил Корепанов.