Общество 06 марта 2023, 18:54 Глава Тюменской области Моор оценил эффективность региональной программы господдержки АПК

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Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Нижнетавдинский район оценил реализацию программы государственной поддержки агропромышленного комплекса. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Глава региона побывал на ферме по выращиванию зерновых культур и разведению коров. Объем вложенных средств для модернизации производства предприятия превысил 15 миллионов рублей.

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Губернатор отметил, что власти региона продолжат поддерживать местных аграриев и регулярно обновлять парк сельхозтехники.

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