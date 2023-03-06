06 марта 2023, 18:54
Глава Тюменской области Моор оценил эффективность региональной программы господдержки АПК
Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Нижнетавдинский район оценил реализацию программы государственной поддержки агропромышленного комплекса. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Глава региона побывал на ферме по выращиванию зерновых культур и разведению коров. Объем вложенных средств для модернизации производства предприятия превысил 15 миллионов рублей.
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Губернатор отметил, что власти региона продолжат поддерживать местных аграриев и регулярно обновлять парк сельхозтехники.
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Сельское хозяйство
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