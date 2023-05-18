Общество 18 мая 2023, 15:58 Глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков досрочно покинул свой пост

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Глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков сообщил в Telegram-канале жителям региона о том, что досрочно покидает свой пост. При этом он предупредил, что остается работать в команде губернатора региона. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

«По-прежнему остаюсь в команде нашего губернатора Дмитрия Андреевича Артюхова и буду работать на благо Ямала и его жителей», — процитировал «Ямал-Медиа» чиновника.

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О том, на какой должности будет работать Паршаков в команде Дмитрия Артюхова, не сообщается.