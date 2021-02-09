Глава Татарстана выложил видео с КамАЗами. Его посмотрели более 100 тысяч человек

Глава Татарстана Рустам Минниханов на своей странице в Instagram выложил видео с пилотами команды «КАМАЗ-мастер», которое собрало свыше 100 тысяч просмотров. Об этом сообщил «Ридус».

На кадрах можно увидеть 18-кратных победителей ралли-марафона «Дакар». Они прокладывают по снегу маршрут в форме букв, которые образуют словосочетание Putin Team — «Команда Путина».

По данным издания, это неформальное общественное движение, которое создал в 2017 году хоккеист Александр Овечкин. Цель проекта — объединение людей, гордящихся Россией и желающих сделать свою страну сильнее.