Глава татарской автономии скончался в Тюмени

Прежний лидер национально-культурной автономии сибирских татар и татар из Тюмени Ришад Зиганшин ушел из жизни в 81 год. Об этом рассказали URA.RU со ссылкой на администрацию Тюмени.

«В Тюмени на 82 году ушел из жизни Ришад Сабирович Зиганшин — общественный деятель, депутат Тюменской городской думы нескольких созывов, зампредседателя координационного совета национальных общественных объединений Тюменской области», — говорится в сообщении. Дата и место прощания пока что не озвучены. Правительство региона выразило соболезнования близким умершего.