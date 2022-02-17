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    17 февраля 2022, 12:07

    Глава Таштагольского района Кузбасса Владимир Макута подал в отставку

    Полина Гребенщикова

    Владимир Макута, глава Таштагольского района Кемеровской области, подал в отставку. Об этом сообщило издание «Сiбдепо».

    С 1997 года Макута был трижды избран главой администрации города Таштагол, а после преобразования муниципального образования «город Таштагол» в Таштагольский муниципальный район еще трижды избирался на должность главы района, написало ИА Nation News.

    С 24 февраля временно исполнять обязанности главы района будет Андрей Орлов.