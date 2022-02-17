Глава Таштагольского района Кузбасса Владимир Макута подал в отставку
Владимир Макута, глава Таштагольского района Кемеровской области, подал в отставку. Об этом сообщило издание «Сiбдепо».
С 1997 года Макута был трижды избран главой администрации города Таштагол, а после преобразования муниципального образования «город Таштагол» в Таштагольский муниципальный район еще трижды избирался на должность главы района, написало ИА Nation News.
С 24 февраля временно исполнять обязанности главы района будет Андрей Орлов.