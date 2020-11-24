Глава СЖР настороженно отнесся к идее штрафовать за незаконное использование «отличительного признака представителя СМИ»

«Нужно внимательно изучить все, что предлагается и, конечно, сделать так, чтобы это не нарушало незаконно ни закон о печати, ни права журналистов», — заметил Соловьев.

По его мнению, в наказании за незаконное использование журналистского удостоверения может быть какая-то необходимость, поскольку бывают случаи, когда люди, не будучи журналистами, имеют при себе документ, похожий на удостоверение журналиста.

Они могут заниматься политической деятельностью на той или иной акции, выкрикивать какие-то лозунги или конфликтовать с правоохранителями. Когда же их задерживают, то они предъявляют удостоверение и говорят, что являются журналистами.

«Если человек работает как журналист на митинге, то он защищен законом и имеет другой статус. Но даже если он является профессиональным журналистом, но пошел на митинг как гражданин, просто выражает свою позицию, политическую или гражданскую, то это уже другая история», — добавил собеседник издания.