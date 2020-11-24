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    24 ноября 2020, 13:48

    Глава СЖР настороженно отнесся к идее штрафовать за незаконное использование «отличительного признака представителя СМИ»

    Артур Блянихов

    Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев обсудил с порталом News.ru предложение депутата Дмитрия Вяткина наказывать за незаконное использование на митингах «отличительного признака представителя СМИ».

    «Нужно внимательно изучить все, что предлагается и, конечно, сделать так, чтобы это не нарушало незаконно ни закон о печати, ни права журналистов», — заметил Соловьев.

    По его мнению, в наказании за незаконное использование журналистского удостоверения может быть какая-то необходимость, поскольку бывают случаи, когда люди, не будучи журналистами, имеют при себе документ, похожий на удостоверение журналиста.

    Они могут заниматься политической деятельностью на той или иной акции, выкрикивать какие-то лозунги или конфликтовать с правоохранителями. Когда же их задерживают, то они предъявляют удостоверение и говорят, что являются журналистами.

    «Если человек работает как журналист на митинге, то он защищен законом и имеет другой статус. Но даже если он является профессиональным журналистом, но пошел на митинг как гражданин, просто выражает свою позицию, политическую или гражданскую, то это уже другая история», — добавил собеседник издания.