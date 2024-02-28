28 февраля 2024, 12:43
Глава СЖР Лахова назвала последнего главу Совета министров СССР Рыжкова «политическим колоссом»
Председатель Союза женщин России (СЖР) Екатерина Лахова рассказала, каким политиком был последний глава Совета министров СССР Николай Рыжков. Он имел большое уважение среди депутатов, отметила эксперт в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
«Если Николая Ивановича просили поддержать что-либо, то просто так он поддержку не выказывал — обязательно разбирался в вопросе», — добавила Лахова.
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Она назвала Рыжкова «политическим колоссом», указав на его высокий профессионализм. Государственный деятель также внес большой вклад в развитие Белгородской области, подчеркнула глава СЖР.
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