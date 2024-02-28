Общество 28 февраля 2024, 12:43 Глава СЖР Лахова назвала последнего главу Совета министров СССР Рыжкова «политическим колоссом»

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Председатель Союза женщин России (СЖР) Екатерина Лахова рассказала, каким политиком был последний глава Совета министров СССР Николай Рыжков. Он имел большое уважение среди депутатов, отметила эксперт в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

«Если Николая Ивановича просили поддержать что-либо, то просто так он поддержку не выказывал — обязательно разбирался в вопросе», — добавила Лахова.

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Она назвала Рыжкова «политическим колоссом», указав на его высокий профессионализм. Государственный деятель также внес большой вклад в развитие Белгородской области, подчеркнула глава СЖР.