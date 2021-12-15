Глава СВР Нарышкин заявил о заинтересованности в сотрудничестве с ЦРУ

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что во время встречи с главой Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом в Москве выразил заинтересованность СВР в сотрудничестве с ЦРУ. Об этом он сообщил газете «Аргументы и факты».

Глав СВР рассказал, что на сегодняшний день он знает о нескольких спецслужбах, продемонстрировавших свое нежелание общаться с российскими.

«Со всеми значимыми разведками мира мы постоянно сотрудничаем. К нашим партнерам относится и ЦРУ США, с которым сохраняется взаимодействие по вопросам борьбы с международным терроризмом и обмен мнениями по актуальным проблемам современности», — отметил Нарышкин.

Нарышкин сказал, что СВР на основе общепринятых принципов партнерства взаимодействует и с американским ЦРУ. К таким принципам он отнес равноправие, конфиденциальность, а также соблюдение негласных этических норм, которые приняты в разведсообществе.

Глава СВР добавил, что испытывает уважение ко всем профессиональным разведчикам, которые стремятся сделать планету безопасной и не собираются наносить ущерб России.

В Москве 2 ноября 2021 года прошла первая очная встреча Нарышкина с Бернсом по инициативе американской стороны. Главы разведслужб обсудили межведомственное взаимодействие по вопросу российско-американских отношений с акцентом на борьбе с международным терроризмом. Об этом сообщили в пресс-бюро СВР по итогам встречи.