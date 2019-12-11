Глава Свердловской области сделает 31 декабря выходным днем в регионе

По данным информагентства, Куйвашев запустил в соцсетях опрос на тему — делать 31 декабря выходным днем или нет. За высказались 11 433 человека из 12 115, которые приняли участие в голосовании. Глава региона заверил, что подпишет в ближайшие дни распоряжение «О переносе выходного дня в 2019 года». Оно коснется сотрудников бюджетных учреждений и госслужащих. Им придется проработать за 31 декабря в субботу, 28-го числа. Губернатор выразил надежду, что все успеют подготовиться к новогоднему празднику.