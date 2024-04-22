Общество 22 апреля 2024, 15:03 Глава Сургута решил сложить полномочия Глава Сургута Филатов принял решение сложить полномочия Пресс-служба Думы ХМАО

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Глава Сургута Андрей Филатов принял решение покинуть свой пост, который занимал с 2021 года. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Уверен, на каждом этапе наступает время оценки сделанного, подведения итогов и формирования дальнейших планов. У каждого есть это право. Сегодня эту черту для себя подвожу я. Принял решение сложить полномочия, передать багаж результатов, наработки и выстроенную систему управления будущему главе города», — написал Филатов.

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Он отметил, что после отставки останется работать в регионе и сосредоточит внимание на новых проектах, которые связаны с экономическим развитием территорий.

«Спасибо всем жителям за поддержку и критическую оценку работы. Это помогало нам справляться лучше и видеть больше. Мы честно работали для Сургута и создавали основу для его развития», — добавил глава города.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин снял с поста главу департамента образования и науки столицы Александра Молоткова.