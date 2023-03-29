Общество 29 марта 2023, 11:28 Глава SuperJob Алексей Захаров прокомментировал идею введения четырехдневной рабочей недели

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Сокращение количества рабочих часов в неделю — это хорошая и правильная идея, а вот на переход на четырехдневку российские власти вряд ли пойдут. Об этом ИА НСН рассказал основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

Он заявил, что сократить количество часов можно законодательно. И работодателю не останется ничего другого, кроме как подстроиться под это. А вот переход на четырехдневную рабочую неделю будет невыгоден экономически.

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«Эта инициатива не будет принята. Никакой четырехдневной недели не будет. Законодатель никогда не пойдет на объявление четырех-, трех-, двухнедельной рабочей недели», — подчеркнул Алексей Захаров.

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