Глава SuperJob Алексей Захаров: количество вакансий на российском рынке труда будет расти | 360°

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Глава SuperJob Алексей Захаров: количество вакансий на российском рынке труда будет расти

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Российские компании активно набирают сотрудников на все направления, и до конца года количество вакансий будет только расти. Об этом RT рассказал президент компании SuperJob Алексей Захаров.

Он подчеркнул, что российский рынок труда огромен и остается ресурсонедостаточным во всех отраслях. Это значит, что вакансии будут всегда. Что касается конкретных профессий, Захаров посоветовал заниматься тем, к чему лежит душа.

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«Некорректно говорить, что какие-то специалисты особенно востребованы: мы не можем жить без программистов и врачей ровно настолько же, насколько без учителей и технологов общественного питания», — добавил он.

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