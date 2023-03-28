Общество 28 марта 2023, 23:15 Глава Ставропольского края указал на эффективность системы мониторинга паводковой ситуации

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Ставропольский губернатор Владимир Владимиров обратил внимание, что внедренная в регионе автоматическая система мониторинга уровней воды в реках позволяет держать под контролем ситуацию в паводкоопасный сезон. Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.

Владимиров напомнил, что после 2017 года региональные власти выполнили мероприятия по очистке русел рек и восстановлению дамб. Также, по словам чиновника, сформирована краевая автоматическая система мониторинга за паводковыми ситуациями.

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«Сегодня ежедневно я получаю данные по уровням воды в реках — по Куме, по Суркулю, по Кубани, по Калаусу. Сейчас говорить о сложной ситуации не приходится — никакой тревожной информации нет», — заверил губернатор.