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    24 ноября 2020, 11:49

    Глава «Справедливой России» отметил проблемы мусорной реформы

    Артур Блянихов

    Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал «Парламентской газете», что государство должно взять под контроль отрасль обращения с отходами.

    «В конце октября депутаты фракции „Справедливая Россия“ внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагается обязать транспортные компании, занимающиеся вывозом бытовых отходов с дворовых территорий, оборудовать контейнеровозы навигаторами системы ГЛОНАСС», — обратил внимание Миронов.

    По мнению законодателей, подобная мера позволит обеспечить контроль за доставкой отходов с места сбора до точки утилизации. Отмечается, что некоторые водители контейнеровозов зачастую отклоняются от маршрута и оставляют мусор там, где им удобнее, чтобы не ехать далеко.