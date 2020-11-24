Глава «Справедливой России» отметил проблемы мусорной реформы

«В конце октября депутаты фракции „Справедливая Россия“ внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором предлагается обязать транспортные компании, занимающиеся вывозом бытовых отходов с дворовых территорий, оборудовать контейнеровозы навигаторами системы ГЛОНАСС», — обратил внимание Миронов.

По мнению законодателей, подобная мера позволит обеспечить контроль за доставкой отходов с места сбора до точки утилизации. Отмечается, что некоторые водители контейнеровозов зачастую отклоняются от маршрута и оставляют мусор там, где им удобнее, чтобы не ехать далеко.