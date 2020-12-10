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    10 декабря 2020, 19:29

    Глава СПЧ выступил против блокировки Yоutube, Facebook и других сервисов

    Дарья Морозова

    Глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев заявил, что нельзя блокировать зарубежные соцсети и сервисы, так как это затормозит работу всего российского интернета. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

    Предложение заблокировать Yоutube, Facebook и другие компании в России возникло из-за блокировки российских СМИ на этих платформах. Фадеев считает, что эту проблему следует решать как-то иначе.

    «Чтобы затормозить работу Facebook, придется тормозить работу всего рунета, что, конечно, недопустимо», — пояснил он.