Глава СПЧ выступил против блокировки Yоutube, Facebook и других сервисов

Предложение заблокировать Yоutube, Facebook и другие компании в России возникло из-за блокировки российских СМИ на этих платформах. Фадеев считает, что эту проблему следует решать как-то иначе.

«Чтобы затормозить работу Facebook, придется тормозить работу всего рунета, что, конечно, недопустимо», — пояснил он.