Глава СПЧ выступил против блокировки Yоutube, Facebook и других сервисов
Глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев заявил, что нельзя блокировать зарубежные соцсети и сервисы, так как это затормозит работу всего российского интернета. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».
Предложение заблокировать Yоutube, Facebook и другие компании в России возникло из-за блокировки российских СМИ на этих платформах. Фадеев считает, что эту проблему следует решать как-то иначе.
«Чтобы затормозить работу Facebook, придется тормозить работу всего рунета, что, конечно, недопустимо», — пояснил он.