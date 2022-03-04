Глава СПЧ: в России может вновь встать вопрос возвращения смертной казни

Глава российского Совета по правам человека заявил, что вопрос возвращения смертной казни может вновь встать при расследовании военных преступлений, в том числе в Донбассе. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я полагаю, что когда операция будет закончена, и когда начнутся расследования военных преступлений, а они уже ведутся прокуратурой, следственным комитетом, вот тогда этот вопрос встанет, и общество от него не уйдет, от этого вопроса, будет его обсуждать», — сказал он.

Фадеев отметил, что решение о возвращении смертной казни в основном зависит от внутренних факторов, а не от того, «как об этом думают в Европе» и не от членства РФ в Совете Европы.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что приостановление России в Совете Европы является хорошей возможностью для возвращения смертной казни, мораторий на эту меру ввели в 1997 году.

Согласно опросам РБК, возвращение высшей меры наказания одобрили 43% респондентов, что на 13% меньше, чем в 2009 году.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя слова Медведева, заявила, что за последние 20 лет в России выросло поколение, которое относится иначе к введению смертной казни, считая пожизненное заключение за самые опасные преступления адекватной мерой.