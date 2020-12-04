Глава СПЧ счел полезной идею перенести из городов колонии и СИЗО

«Я считаю, главное, чтобы закон соблюдался в полном объеме, у заключенных тоже есть права. Если перенос из городов будет в этом отношении полезен, то да, мы это поддержим», — отметил Фадеев.

Глава СПЧ заметил, что расположение «Бутырки» почти в центре Москвы выглядит довольно странно. По его словам, он поддержит инициативу ведомства, если в новых зданиях правила будут соблюдаться эффективнее и надежнее.