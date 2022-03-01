Глава СПЧ призовет правозащитников в Европе обратить внимание на травлю россиян

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев обеспокоен тем, что случаи проявления агрессии и бытового хамства по отношению к россиянам участились за рубежом. По этому вопросу Фадеев обратится к европейским правозащитникам.

«Вызывают беспокойство участившиеся случаи проявления агрессии и бытового хамства по отношению к россиянам, проживающим за рубежом <…> Считаю, что правозащитные организации европейских стран должны обратить внимание на данные случаи. Я со своей стороны буду обращаться к этим организациям», — сказано в заявлении Фадеева, фрагмент которого цитирует РИА «Новости».

По его словам, основы правового государства попирает дискриминация по национальному признаку и гражданству.

Фадеев напомнил, что в период событий 2014 года в России «не фиксировалось случаев проявления дискриминации граждан Украины».

До этого Фадеев выступил с предложением ставить вопрос о блокировке Facebook на территории России хотя бы на период проведения спецоперации в Донбассе. Такую меру для соцсети он предложил ввести за распространяемые ею во время проведения спецоперации фейки и блокировку постов в поддержку России.