Глава СПЧ попросил убрать указатели на узбекском и таджикском языках в метро Москвы

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев написал письмо столичному мэру Сергею Собянину с просьбой разобраться с табличками на таджикском и узбекском в метро.

Как отмечается на сайте консультативного органа, такое обращение было сделано после того, как Фадееву поступили жалобы от москвичей.

«Особое раздражение жителей вызывают надписи на указателях в метро „Прокшино“ на узбекском и таджикском языках. Вместо политики по интеграции мигрантов в общество и местную культуру у нас создаются все условия для комфортного проживания приезжих без знания и владения русским языком», — говорится в одном из поступивших обращений.

Перевод вывесок, отметил Фадеев в письме столичному градоначальнику, противоречит положениям Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации», а также п. 44 Типовых правил пользования метрополитеном.

«Кроме того, неясно, как появление данных указателей согласуется с требованием к трудовым мигрантам о владении русским языком», — отметил он.

В сентябре указатели на станциях «Прокшино» и «Лесопарковая» Московского метрополитена продублировали на фарси и узбекском для мигрантов. Ведь именно из этих точек ходит наземный транспорт до миграционного центра «Сахарово». Эксперты по-разному оценили инициативу с переводом табличек в подземке.