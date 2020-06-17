Глава СПЧ поддержал теорию Михалкова о чипировании людей
В интервью радиостанции «Говорит Москва» глава СПЧ заметил, что вокруг людей сейчас действительно много датчиков. В будущем они могли бы передавать информацию в один центр, как и говорил Гейтс. Например, во время показа рекламы за глазами зрителей будет следить камера.
«Если в соответствии с алгоритмом система принимает решение, что вы действуете правильно, вам на счет капает криптовалюта. Я не выдумываю. Капиталисты оказались хитрее», — заявил Фадеев.
Он высказал мнение, что программа развития московского искусственного интеллекта с «миллионами датчиков и камер» якобы тоже предполагает чипирование. По его словам, уже во многих сферах жизни действия людей записываются. У него это вызывает некоторую тревогу.
Ранее Никита Михалков в эфире своей программы «Бесогон-ТВ» заявил, что Гейтс хочет чипировать все население планеты под видом вакцинации от коронавируса.
«Общая цель — это сокращение человечества, слишком много потреблявшего и потребляющего кислорода, пищи и всего остального», — сказал он.
Это высказывание вызвало большой общественный резонанс, а выпуск сняли с эфира.