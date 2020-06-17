Глава СПЧ поддержал теорию Михалкова о чипировании людей

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев вслед за Никитой Михалковым высказался на тему того, что основатель Microsoft Билл Гейтс хочет чипировать людей. Фадеев заметил, что режиссера незаслуженно окрестили «мракобесом».

В интервью радиостанции «Говорит Москва» глава СПЧ заметил, что вокруг людей сейчас действительно много датчиков. В будущем они могли бы передавать информацию в один центр, как и говорил Гейтс. Например, во время показа рекламы за глазами зрителей будет следить камера.

«Если в соответствии с алгоритмом система принимает решение, что вы действуете правильно, вам на счет капает криптовалюта. Я не выдумываю. Капиталисты оказались хитрее», — заявил Фадеев.

Он высказал мнение, что программа развития московского искусственного интеллекта с «миллионами датчиков и камер» якобы тоже предполагает чипирование. По его словам, уже во многих сферах жизни действия людей записываются. У него это вызывает некоторую тревогу.

Ранее Никита Михалков в эфире своей программы «Бесогон-ТВ» заявил, что Гейтс хочет чипировать все население планеты под видом вакцинации от коронавируса.

«Общая цель — это сокращение человечества, слишком много потреблявшего и потребляющего кислорода, пищи и всего остального», — сказал он.

Это высказывание вызвало большой общественный резонанс, а выпуск сняли с эфира.