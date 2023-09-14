Общество 14 сентября 2023, 13:45 Глава СПЧ обратится в СК и ФСБ из-за угроз спикера ВСУ российским журналистам Глава СПЧ Фадеев обратился в СК и ФСБ из-за угроз спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло РИА «Новости»

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Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев 14 сентября обратится к руководству Следственного комитета и ФСБ в связи с угрозами спикера Сил территориальной обороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале СПЧ.

Фадеев обратил внимание на появившийся в СМИ фрагмент обращения Эштон-Чирилло, где «он/она анонсирует скорую расправу над „кремлевскими пропагандистами“». При этом спикер указал, что эта расправа состоится на следующей неделе.

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«Оставим в стороне внешний вид и манеры этой полудевушки, если украинские власти считают, что именно так должно выглядеть лицо украинской армии, то, как говорится, бог им судья», — добавил глава СПЧ.

Он подчеркнул, что в этой ситуации беспокоит сам факт анонсированной расправы. Фадеев выразил уверенность, что СК также выявит в этом заявлении признаки преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Также он напомнил о случаях покушений на российских журналистов и лидеров общественного мнения.

На фоне этого здесь усматриваются и признаки подготовки к теракту, добавил глава СПЧ. По его мнению, органы государственной безопасности тоже должны обратить на это внимание.