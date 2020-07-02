Глава СПЧ объяснил голосование НАО против поправок к Конституции

Более половины жителей Ненецкого автономного округа проголосовали против поправок к Конституции РФ. В СПЧ считают, что принятое людьми решение связано с нежеланием присоединяться к Архангельской области.

Позицию части населения НАО пояснил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Его мнение привело издание «Подъем».

После обработки 100% бюллетеней в НАО выяснилось, что поправки поддержали 43,78% жителей региона.

Фадеев заметил, что полученный результат связан с тем несогласием людей на слияние НАО с Архангельской областью, хотя вопрос референдума об объединении уже закрыт. Власти округа заявили, что будут прорабатывать тему экономического сотрудничества. Развивать субъекты намерены только в рамках макроргеиона. Для этого его закрепят в программе развития по Арктике.

По всей России завершили обработку бюллетеней к голосованию по поправкам в Конституцию РФ. За изменения выступили 77,92% россиян, против — 21,27%.