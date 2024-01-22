Общество 22 января 2024, 15:45 Глава СПЧ Фадеев: закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ не повлияет на релокантов

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Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев прокомментировал законопроект о конфискации имущества за фейки о российской армии. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам политического деятеля, в случае принятия соответствующие правила не повлияют на релокантов, которые решат вернуться на родину.

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«Не так много релокантов были обвинены в совершении преступления, таких людей мало», — пояснил Фадеев.

Он также отметил, что инициатива предполагает изъятие того имущества, которое было использовано при осуществлении правонарушения.