Общество 17 января 2024, 18:55 Глава СПЧ Фадеев: открытие образовательных центров для детей мигрантов планируется в 2024 году

Читать 360tv в

Открытие специальных образовательных центров, где детей мигрантов будут обучать русскому языку, планируется в России в 2024 году. Об этом ИА НСН сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

По его словам, дети иностранцев в школе не могут общаться со сверстниками, из-за чего возникает изоляция. Ее необходимо преодолевать, поскольку общество должно быть однородным.

Реклама

«Если ребенок не знает русского языка, как он может полюбить Россию? Многие получают гражданство, для многих она станет Родиной», — отметил Фадеев.