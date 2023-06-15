Общество 15 июня 2023, 19:01 Глава СПЧ допустил возвращение смертной казни в России Глава СПЧ Фадеев: в вопросе возвращения смертной казни важно учесть мнение людей РИА «Новости»

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В вопросе возвращения смертной казни важно узнать мнение общества. Об этом на полях ПМЭФ заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Надо учитывать разные мнения народа, особенно сейчас, когда ситуация не такая, как была полтора года назад», — его слова привел ТАСС.

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Фадеев отметил, что он лично выступает против смертной казни по религиозным соображениям. Он добавил, что если большая часть людей выскажется за высшую меру наказания, то ему придется промолчать.

Разговоры о смертной казни возобновили в России после того, как такую высшую меру наказания предложил вернуть лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это ответил, что тема снятия моратория в Кремле не обсуждалась. Глава СК России Александр Бастрыкин призвал относиться к вопросу о возвращении смертной казни взвешенно. В СПЧ возвращение высшей меры наказания не поддержали. Там отметили, что смертная казнь не является выходом для наказания преступника.