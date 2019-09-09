Глава СПЧ доложит Путину о проблемах на выборах

Выборы в единый день голосования 8 сентября в России прошли нормально, завил глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов. О выявленных недостатках будет доложено президенту России Владимиру Путину.

«На мой взгляд, судя по предварительным докладам наших мониторинговых рабочих групп, которые работали в единый день голосования в полутора десятков регионов, выборы прошли нормально», — сказал Федотов. Его слова привело РИА «Новости».

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По мнению главы СПЧ, несмотря на в общем спокойные выборы были выявлены и отдельные проблемы и недостатки. Их необходимо устранять в будущем.

«Все это отразится в докладе президенту», — добавил Федотов.

Единый день голосования прошел в России в воскресенье, 8 сентября. Россияне отдавали свои голоса за будущих губернаторов, депутатов, мэров. Выборы состоялись в 85 регионах России.