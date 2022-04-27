Глава Space Travel: выход России из ВТО никаких последствий иметь не будет

Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян обсудил с «Ридусом» выход России из Всемирной туристской организации (ВТО).

«Выход России из ВТО никаких последствий иметь не будет», — выразил уверенность Мурадян.

По его словам, практически весь бизнес не получал никаких преференций от работы России в этой организации. Он подчеркнул, что никакого прикладного применения для простых россиян и туристов ВТО не имела.

«Вот если мы выйдем из Международной ассоциации воздушного транспорта, о чем осторожно ведутся разговоры, путем ограничения полетов в Россию международных перевозчиков, — вот тогда это станет катастрофой, потому что тогда мы выпадаем из жестко функционирующей системы», — добавил собеседник издания.