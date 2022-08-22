Глава Space Travel: «Для россиян Дагестан может стать популярным южно-кавказским курортом»

Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян обсудил с «Ридусом» идею строительства нового курорта на побережье Каспийского моря в Дагестане.

По данным издания, в Дагестане планируется построить морской и горный кластеры на площади около 200 гектаров. На реализацию проекта потребуется около 300 миллиардов рублей.

Мурадян заметил, что Дагестан уже два года бьет туристические рекорды, поскольку там феноменально красивая природа, а местные власти лояльны к туристическому потоку.

«Для россиян Дагестан может стать популярным южно-кавказским курортом. Но это не альтернатива Сочи: это совершенно разные по сегменту, духу и стилю курорты. Дагестан однозначно имеет потенциал, причем даже круглогодично — регион очень привлекателен и зимой, и летом», — подчеркнул Мурадян.