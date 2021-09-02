Глава Совета матерей предложила способ мотивации россиянок рожать раньше

Глава Совета матерей Татьяна Буцкая в разговоре с NEWS.ru заявила, что то, что россиянки все чаще рожают первого ребенка ближе к 30 годам, — это «катастрофично». Она предложила давать молодым людям социальные гарантии, чтобы изменить ситуацию.

По мнению Буцкой, женщины рожают позже, поскольку не уверены в своем будущем. Она предложила давать молодым семьям ряд социальных гарантий, которые будут мотивировать их рожать по трое детей.

«Когда ты первого рожаешь в 30, шанс, что ты родишь троих, резко падает. Почему так происходит? Нет крыши над головой, нет уверенности в завтрашнем дне, нет стабильного заработка, нет понимания, что если женщина сейчас родит ребенка, то завтра не окажется за чертой бедности. Когда мы решим все эти вопросы, когда мы покажем студентам, что есть все возможности для создания семьи, что они могут, учась в институте, получить социальное жилье, воспользоваться ипотечной программой, по которой, родив первого ребёнка, можно потратить на выплаты по займу 500 тысяч рублей, второго — 200 тысяч, а после третьего — проценты за них выплатит государство. Нужны понятные гарантии, чтобы молодежь строила планы на будущее не на годы, а на десятилетия, социальный контракт с молодой семьей», — заявила Буцкая.