Общество 09 апреля 2024, 12:36 Глава совета ФРЦЭ Клименко: создать широкую сеть электрозаправочных станций без поддержки государства невозможно

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Без поддержки со стороны государства развитую сеть электрозаправочных станций быстрой зарядки создать не получится. Такое мнение выразил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире радиостанции Sputnik.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о распространении мер поддержки на создание инфраструктуры для медленной зарядки автомобилей. По словам эксперта, вся проблематика вопроса заключается в мощности.

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«Бензин мы можем произвести и привести, а электричество — это трансформатор, подстанция, ширина кабеля, сечение, нагрев — это достаточно серьезная история. Поэтому частники это не потянут, это только с государством», — отметил Клименко.

Он сравнил это со строительством дорог, которые частники одни построить не смогут.