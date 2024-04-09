09 апреля 2024, 12:36
Глава совета ФРЦЭ Клименко: создать широкую сеть электрозаправочных станций без поддержки государства невозможно
Без поддержки со стороны государства развитую сеть электрозаправочных станций быстрой зарядки создать не получится. Такое мнение выразил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире радиостанции Sputnik.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о распространении мер поддержки на создание инфраструктуры для медленной зарядки автомобилей. По словам эксперта, вся проблематика вопроса заключается в мощности.
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«Бензин мы можем произвести и привести, а электричество — это трансформатор, подстанция, ширина кабеля, сечение, нагрев — это достаточно серьезная история. Поэтому частники это не потянут, это только с государством», — отметил Клименко.
Он сравнил это со строительством дорог, которые частники одни построить не смогут.
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