Глава Солнечногорска почтил память павших солдат

Глава Солнечногорска Владимир Слепцов возложил цветы к мемориалам Воинской Славы.

Глава городского округа почтил память погибших героев на нескольких братских могилах — в деревне Тимоново, на Советской площади и в жилом микрорайоне Рекинцо.

У монумента Скорбящей матери в Рекинце прошла панихида по усопшим.

«День Победы — это большой и любимый праздник в каждой семье. Вы знаете, какой ценой завоеван мир. Мы сделаем все возможное, чтоб о героизме прадедов не забывали дети и внуки», — сказал Слепцов.

Владимир Слепцов возложил к мемориалам красные розы и гвоздики

Глава Солнечногорска напомнил, что 2020 год — особенный, так как празднуется 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на пандемию коронавируса, каждый обязан бережно хранить память о людях, благодаря которым мы живы, добавил Слепцов.