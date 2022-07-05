Глава Союза зообизнеса Колчанова выступила за увеличение производства кормов для животных

Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова одобрила инициативу об увеличении количества российских производств кормов для домашних животных. Об этом сообщил RT.

Она уточнила, что такая необходимость возникла после ухода зарубежных брендов. Колчанов рассказала, что новые заводы стали появляться при поддержке региональных властей и Минпромторга.

«Это здорово, потому что у нас есть и знания, и умения, просто не было необходимости, а ситуация сейчас на международном рынке сложилась так, что импорта стало поступать нам гораздо меньше», — заключила она.