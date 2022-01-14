Глава Союза журналистов Соловьев усомнился в идее приравнять блогеров к СМИ

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в эфире радиостанции «Говорит Москва» усомнился в возможности ввести для блогеров такую же ответственность за публикацию недостоверной информации, какая есть для СМИ. С таким предложением ранее выступил глава СК Александр Бастрыкин.

Блогеры не являются журналистами, они обычные люди, которые занимаются творчеством. Заставить их зарегистрироваться как СМИ насильно невозможно, объяснил Соловьев.

«Такая попытка была несколько лет назад, она окончилась неудачей. Поэтому вряд ли здесь что-то получится. Если кто-то из блогеров решится зарегистрироваться как СМИ, если у него много подписчиков, тогда он будет иметь дополнительные права, как журналист имеет права при исполнении своих профессиональных обязанностей, тогда соответственно он будет нести ту же ответственность как журналист за fake news, за оскорбления людей и так далее. Но эти наши сограждане должны решать сами, если захотят регистрироваться и нести ответственность», — заключил он.