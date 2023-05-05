Общество 05 мая 2023, 16:25 Глава Союза журналистов Соловьев оценил идею регулирования блогеров в Telegram Глава СЖР Владимир Соловьев: попытки регулировать были, но тогда это ни к чему не привело

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Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе в ИА НСН прокомментировал идею главы Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева начать регулировать деятельность блогеров в Telegram.

По словам Соловьева, ранее такие попытки уже предпринимались, однако они ни к чему конкретному не привели.

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«Подобные предложения возникают уже не в первый раз. Были попытки регулировать деятельность блогеров, но тогда это ни к чему не привело. Что касается регулирования Telegram-каналов, то это не простая тема», — добавил эксперт.

Из-за того, что многие каналы являются анонимными, вряд ли авторы внезапно начнут афишировать свое имя, резюмировал Соловьев.