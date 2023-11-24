Общество 24 ноября 2023, 14:09 Глава Союза журналистов РФ Соловьев: традиционные СМИ не исчезнут в ближайшие десятилетия

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Радио, телевидение и печатная пресса пользуются популярностью, несмотря на появление новых форматов. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал радиостанции «Говорит Москва», что традиционные СМИ не исчезнут в ближайшие десятилетия.

«Многие предрекают в наше время, что умрут газеты, умрет телевидение, умрет радио. Но на самом деле по данным видно, что это совершенно не так», — высказался эксперт.

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Он также выразил радость за журналистов радио, у которых наблюдается прирост рекламы.