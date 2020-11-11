Глава Союза женщин возмутилась запретом для мусульман на браки с иноверцами
Представители Духовного управления мусульман России вынесли богословское заключение, по которому мусульманам не следует жениться на представительницах других религий. Главу Союза женщин России Екатерину Лахову возмутило такое решение, пишет Daily Storm.
Она считает, что, если люди любят друг друга, не нужно создавать преграды в виде каких-либо запретов на почве религии.
«Глупость какая-то. Господи, Россия — многонациональное такое государство. И сколько, извиняюсь, случаев, когда еврей на русской женился или русский на чувашке. Вообще смешаны многие браки! О чем мы говорим?!», — эмоционально отреагировала Лахова.
Председатель Союза напомнила, что придумавшие этот запрет тоже являются людьми. Она подчеркнула, что такое решение ошибочно. По мнению Лаховой, главными условиями для отношений в паре должны быть уважение и терпение.