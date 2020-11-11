Глава Союза женщин возмутилась запретом для мусульман на браки с иноверцами

Она считает, что, если люди любят друг друга, не нужно создавать преграды в виде каких-либо запретов на почве религии.

«Глупость какая-то. Господи, Россия — многонациональное такое государство. И сколько, извиняюсь, случаев, когда еврей на русской женился или русский на чувашке. Вообще смешаны многие браки! О чем мы говорим?!», — эмоционально отреагировала Лахова.

Председатель Союза напомнила, что придумавшие этот запрет тоже являются людьми. Она подчеркнула, что такое решение ошибочно. По мнению Лаховой, главными условиями для отношений в паре должны быть уважение и терпение.