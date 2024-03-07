Общество 07 марта 2024, 17:36 Глава союза защиты прав потребителей Шапкин: вредные вещества из упаковки пива могут «мигрировать» в напиток

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Глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с изданием «Известия» рассказал, какие последствия могут произойти с организмом после употребления просроченного пива.

Как пояснил эксперт, напиток с истекшим сроком годности теряет свои потребительские свойства, а вредные вещества из упаковки могут в течение долгого хранения «мигрировать» в сам напиток.

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По словам диетолога Ларисы Габдулхаковой, человек может столкнуться с расстройством желудка и другими, более серьезными проблемами.

«Потребление просроченного пива может привести к тошноте или расстройству желудка. В крайнем случае дело может дойти до госпитализации в инфекционное отделение», — процитировала «Свободная пресса» медика.